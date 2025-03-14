UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers karşısında normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında alınan skorlar şu şekilde:



Lazio (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya) (2-1): 1-1



Olympiakos (Yunanistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): 2-1



Eintracht Frankfurt (Almanya) - Ajax (Hollanda) (2-1): 4-1



Athletic Bilbao (İspanya) - Roma (İtalya) (1-2): 3-1



Tottenham (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1): 3-1



Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya) (1-1): 4-1



Lyon (Fransa) - FCSB (Romanya) (3-1): 4-0



Rangers (İskoçya) - Fenerbahçe (3-1): 3-2 (Pen)



UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Nisan'da oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri de şöyle:



Tottenham - Eintracht Frankfurt

Bodo/Glimt -Lazio

Rangers - Athletic Bilbao

Olimpik Lyon - Manchester United