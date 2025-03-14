UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers karşısında normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
Lazio (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya) (2-1): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Ajax (Hollanda) (2-1): 4-1
Athletic Bilbao (İspanya) - Roma (İtalya) (1-2): 3-1
Tottenham (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1): 3-1
Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya) (1-1): 4-1
Lyon (Fransa) - FCSB (Romanya) (3-1): 4-0
Rangers (İskoçya) - Fenerbahçe (3-1): 3-2 (Pen)
UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Nisan'da oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri de şöyle:
Tottenham - Eintracht Frankfurt
Bodo/Glimt -Lazio
Rangers - Athletic Bilbao
Olimpik Lyon - Manchester United
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