NTV.COM.TR

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında 10 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)

22.00 Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...