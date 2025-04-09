UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında 10 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)
22.00 Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)
22.00 Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)
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