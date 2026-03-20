UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

20.03.2026 04:03

Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 7 karşılaşma oynandı.

 

Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

 

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

 

Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)

 

Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)

 

Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)

 

Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı

 

Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)

 

Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)

 

Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)

 

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)