UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağının ardından 8 takım çeyrek finale kaldı.
Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Final Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL
Manchester United-Sevilla
Juventus-Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise
Feyenoord-Roma
YARI FİNAL
Juventus-Sporting Lizbon / Manchester United-Sevilla
Feyenoord-Roma / Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise