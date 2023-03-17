NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Son 16 turu maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağının ardından 8 takım çeyrek finale kaldı.

Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Final Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak. 

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Manchester United-Sevilla
Juventus-Sporting Lizbon
Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise
Feyenoord-Roma

YARI FİNAL

Juventus-Sporting Lizbon / Manchester United-Sevilla
Feyenoord-Roma / Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...