UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağının ardından 8 takım çeyrek finale kaldı.



Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.



Final Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Manchester United-Sevilla

Juventus-Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Feyenoord-Roma



YARI FİNAL

Juventus-Sporting Lizbon / Manchester United-Sevilla

Feyenoord-Roma / Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

