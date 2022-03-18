UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 15:55
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.
Kupanın finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:
ÇEYREK FİNAL
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)
Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
YARI FİNAL
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)