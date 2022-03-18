UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 15:55

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

West Ham (İngiltere)﻿ - Olimpik Lyon (Fransa)

Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) ﻿


YARI FİNAL

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) / Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) ﻿

West Ham (İngiltere)﻿ - Olimpik Lyon (Fransa) / Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

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