UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi.

Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.



Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla grup aşamasında mücadele edecek 32 takım belli oldu.

Avrupa Ligi kura çekimi, bugün 14:00’te İstanbul’da yapılacak.

Kura çekimine Fenerbahçe 3'üncü, Trabzonspor ise 4'üncü torbadan katılacak.

1. TORBA



Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Kızılyıldız

Dinamo Kiev

Olympiakos



2. TORBA



Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Karabağ

Malmö

Ludogorets



3. TORBA



Sheriff

Real Betis

Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Freiburg

Fenerbahçe



4. TORBA



FC Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

Omonoia

FC Zürich

Union Saint-Gilloise

Trabzonspor