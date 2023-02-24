UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor son 16 turunda çeyrek finale kalmak için mücadele edecek.



Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı oldu. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemedi.



Son 16 turunda ilk maçlar 9 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.



Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi sonrası belirlendi. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.



Avrupa Konferans Ligi'nde ise Sivasspor ile Başakşehir'in rakipleri 15.00'da belli olacak.



İŞTE EŞLEŞMELER

Union Berlin-Union Saint-Gilloise

Sevilla-Fenerbahçe

Juventus-Freiburg

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting Lizbon-Arsenal

Manchester United-Real Betis

Roma-Real Sociedad

Shakhtar Donetsk-Feyenoord

