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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde , Avrupa Konferans Ligi'nde ise Medipol Başakşehir ve Demir Grup son 16 turunda çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. 

Kura çekiminde gruplarını lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan 8'er takım seri başı oldu. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemedi.

Son 16 turunda ilk maçlar 9 Mart'ta rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi sonrası belirlendi. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi'nde ise Sivasspor ile Başakşehir'in rakipleri 15.00'da belli olacak. 

İŞTE EŞLEŞMELER

Union Berlin-Union Saint-Gilloise
Sevilla-Fenerbahçe 
Juventus-Freiburg
Bayer Leverkusen-Ferencvaros 
Sporting Lizbon-Arsenal
Manchester United-Real Betis
Roma-Real Sociedad
Shakhtar Donetsk-Feyenoord 

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