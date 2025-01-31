UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi oldu: Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı?

AZ Alkmaar ile 1 kez karşılaştı



Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki takım arasında bu sezon lig aşamasında Hollanda’da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Aslan; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul’da oynadığı müsabakada 2-0’lık skorla elde etti.



11 puanla 19. sırada tamamladı



AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi’nde; Elfsborg’u 3-2, Roma’yı 1-0 ve Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao’ya 2-0, Tottenham’a 1-0 ve Ferencvaros’a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı. AZ Alkmaar, Hollanda Ligi’nde bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Hollanda takımını, Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırıyor. AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu’nda oynuyor. Hollanda ekibinde İrlandalı futbolcu Troy Parrot, bu sezon attığı 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.