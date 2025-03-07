UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Son 16 turu ilk ayağı tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 8 maçla tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHNE ALDI



Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Zeki Çelik, 90 dakika görev aldığı maçta bir asist yaptı.



Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un görev yaptığı Eintracht Frankfurt ise deplasmanda Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Can Uzun, mücadelenin 90. dakikasında oyuna dahil oldu.



Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.



Alınan sonuçlar şöyle:



Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya): 1-2



Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan): 3-0



Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2



Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya): 2-1

20.45'te başlayan maçların sonuçlarında ise şu skorlar ortaya çıktı:



Real Sociedad 1-1 Manchester United



FCSB 1-3 Lyon



Fenerbahçe 1-3 Rangers



AZ Alkmaar 1-0 Tottenham

