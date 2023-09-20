UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda grup etabının ilk haftasında, yarın 16 maç yapılacak.



8 grupta 32 takımın mücadele edeceği turnuvada, grup liderleri doğrudan son 16 turuna kalacak. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, üst tura kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak.



FİNAL NEREDE?



Turnuvanın finali, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadı'nda 22 Mayıs 2024'te oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:



19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Toulouse (Fransa)



19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)



19.45 Rennes (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail)



19.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Villarreal (İspanya)



19.45 Servette (İsviçre) - Slavia Prag (Çekya)



19.45 Sheriff (Moldova) - Roma (İtalya)



19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Hacken (İsveç)



19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Molde (Norveç)



22.00 West Ham United (İngiltere) - Backa Topola (Sırbistan)



22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Freiburg (Almanya)



22.00 Ajax (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa)



22.00 Brighton Hove Albion (İngiltere) - AEK (Yunanistan)



22.00 Sparta Prag (Çekya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)



22.00 Rangers (İskoçya) - Real Betis (İspanya)



22.00 Atalanta (İtalya) - Rakow (Polonya)



22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

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