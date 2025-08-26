UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Rövanç maçları programı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.



Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.



Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:



Yarın:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)

Perşembe:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)

Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)

Samsunspor (Türkiye) - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)

PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)

Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)

Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)

FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)

Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)