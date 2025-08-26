NTV.COM.TR

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Rövanç maçları programı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak. Turnuvadaki tek Türk takımı Samsunspor da sahne alacak. İşte ayrıntılar ve maçların programı...

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Rövanç maçları programı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 12 takım belli olacak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç): (1-2)
Perşembe:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): (0-4)
Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): (0-3)
Samsunspor (Türkiye) - Panathinaikos (Yunanistan): (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): (1-2)
PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): (0-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): (1-3)
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): (1-0)
Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): (5-1)
Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): (2-0)
FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): (2-2)
Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): (4-0)

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Rövanç maçları programı - 1
Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...