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UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kuraları çekildi. İşte takımlar ve grupları...

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

İşte gruplar:

A Grubu

West Ham
Olympiacos
Freiburg
TSC

B Grubu

Ajax
Marsilya
Brighton
AEK

C Grubu

Rangers
Real Betis
Sparta Prag
Aris

D Grubu

Atalanta
Sporting
Strum Graz
Rakow

E Grubu

Liverpool
LASK
Union SG
Touluse

F Grubu

Villarreal
Rennes
Maccabi Haifa
Panathinaikos

G Grubu

Roma
Slavia Prag
Sheriff
Servette

H Grubu

Bayer Leverkusen
Karabağ
Molde
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