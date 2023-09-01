UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.
Turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.
İşte gruplar:
A Grubu
West Ham
Olympiacos
Freiburg
TSC
B Grubu
Ajax
Marsilya
Brighton
AEK
C Grubu
Rangers
Real Betis
Sparta Prag
Aris
D Grubu
Atalanta
Sporting
Strum Graz
Rakow
E Grubu
Liverpool
LASK
Union SG
Touluse
F Grubu
Villarreal
Rennes
Maccabi Haifa
Panathinaikos
G Grubu
Roma
Slavia Prag
Sheriff
Servette
H Grubu
Bayer Leverkusen
Karabağ
Molde
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