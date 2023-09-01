UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.



Turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.



Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.



İşte gruplar:



A Grubu



West Ham

Olympiacos

Freiburg

TSC



B Grubu



Ajax

Marsilya

Brighton

AEK

C Grubu



Rangers

Real Betis

Sparta Prag

Aris

D Grubu



Atalanta

Sporting

Strum Graz

Rakow

E Grubu



Liverpool

LASK

Union SG

Touluse

F Grubu



Villarreal

Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos



G Grubu



Roma

Slavia Prag

Sheriff

Servette



H Grubu



Bayer Leverkusen

Karabağ

Molde

Hacken

