UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ile Malmö eşleşti.



Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:



Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)



KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)



Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)



Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)



HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)



Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)



Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)



Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)



Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)



Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)