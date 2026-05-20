UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa

20.05.2026 20:49

Son Güncelleme: 20.05.2026 23:52

Aston Villa oyuncularının gol sevinci.

Freiburg ile Aston Villa arasında, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyonluk kupası sahibini buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da belli oldu.

 

Alman temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.

 

ŞAMPİYON ASTON VILLA

 

Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+4. dakikada Emiliano Buendia ve 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

23:36
NET GOL KAÇTI
72. Dakika: Aston Villa, net fırsatı tepti. Organize paslarla rakip ceza sahasına giren Emiliano Buendia'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşu yan filelerde kaldı.
23:19
FARK 3'E ÇIKTI
58. Dakika: Fark 3'e çıktı. Sol kanattan gelişen atakta Buendia'nın asistinde ön direğe koşu yapan Rogers'ın tek dokunuşu filelerle buluştu ve skor 3-0'a geldi.
23:06
İKİNCİ DEVRE BAŞLADI
Freiburg-Aston Villa maçının ikinci yarısı başladı.
22:49
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ, İLK YARI BİTTİ
45+4. Dakika: Aston Villa farkı 2'ye yükseltti. Ceza sahası dışında topla buluşan Buendia'nın plase vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. Bu gol sonrası karşılaşmanın ilk yarısı da tamamlandı.
22:43
İLK GOL GELDİ
41. Dakika: Aston Villa 1-0 öne geçti. Kazanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topa gelişine vuran Tielemans, fileleri sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
22:18
FREIBURG GOLE YAKLAŞTI
17. Dakika: Freiburg gole çok yaklaştı. Aston Villa'nın yarı alanında kazanılan serbest vuruş sonrası savunmadan dönen topu ceza yayı civarında tek vuruşla tamamlamak isteyen Höfler'in şutu az farkla auta gitti.
22:04
İLK TEHLİKE ASTON VILLA'DAN
3. Dakika: Karşılaşmadaki ilk atak Aston Villa'dan geldi. Rakip yarı alanda hızlı paslarla hücuma çıkan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Atubolu son anda çeldi.
22:00
DEV FİNAL BAŞLADI
Freiburg-Aston Villa maçında ilk düdük geldi.
20:45
11'LER BELLİ OLDU
Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höfler, Grifo, Matanovic. Aston Villa: Martínez, Cash, Lindelöf, Konsa, Pau Torres, Digne, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins.
ASTON VILLA'NIN İLK AVRUPA LİGİ KUPASI

 

Aston Villa, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

 

İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza atmıştı.

 

Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.

 

EMERY, 5. KUPASINI KAZANDI

 

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirdi ve bu rakamı 5'e yükseltti.

 

Turnuvada 6 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetmişti. 2026'da ise Aston Villa ile kupayı kaldırdı.

