UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa
20.05.2026 20:49
Son Güncelleme: 20.05.2026 23:52
Aston Villa oyuncularının gol sevinci.
Freiburg ile Aston Villa arasında, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyonluk kupası sahibini buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, İstanbul'da belli oldu.
Alman temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.
ŞAMPİYON ASTON VILLA
Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+4. dakikada Emiliano Buendia ve 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.
ASTON VILLA'NIN İLK AVRUPA LİGİ KUPASI
Aston Villa, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.
İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza atmıştı.
Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.
EMERY, 5. KUPASINI KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirdi ve bu rakamı 5'e yükseltti.
Turnuvada 6 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetmişti. 2026'da ise Aston Villa ile kupayı kaldırdı.