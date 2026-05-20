UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa

ASTON VILLA 'NIN İLK AVRUPA LİGİ KUPASI

Aston Villa, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza atmıştı.

Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.

EMERY, 5. KUPASINI KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirdi ve bu rakamı 5'e yükseltti.

Turnuvada 6 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetmişti. 2026'da ise Aston Villa ile kupayı kaldırdı.