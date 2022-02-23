UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:14

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı: Dört büyükler kaçıncı sırada?

UEFA kulüpler sıralaması açıklandı: Dört büyükler kaçıncı sırada?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar, yarın yapılacak 8 karşılaşmanın ardından belli olacak.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya) (1-3)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Leipzig (Almanya) (2-2)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Atalanta (İtalya) (1-2)

20.45 Lazio (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

23.00 Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-1)

23.00 Rangers (İskoçya) - Borussia Dortmund (Almanya) (4-2)

23.00 Real Betis (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-2)

23.00 Braga (Portekiz) - Sheriff (Moldova) (0-2)

30 DAKİKADA KENDİ KALESİNE HAT-TRICK!

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...