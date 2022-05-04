UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları bugün yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için mücadele eden ekipler bugün yarı final rövanş maçlarına çıkacaklar.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.05.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 09:16

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları bugün yapılacak

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UEFA'dan Rus takımlarına men

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bugün oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, bugün TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

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