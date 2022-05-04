UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları bugün yapılacak

Haberler - Anadolu Ajansı 04.05.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 09:16
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bugün oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, bugün TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.
Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.
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