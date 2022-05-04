UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşları yarın yapılacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.



İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.



Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.



UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

AVRUPA FUTBOLU ŞAMPİYONLARINI BEKLİYOR