UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar 17 Nisan Perşembe günü belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek.
Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçları programı şu şekilde:
Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1)
Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2)
Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0)
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