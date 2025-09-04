UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak takımı yüzde 20,7 ile açıkladılar: Fenerbahçe için sürpriz tahmin
Şampiyonlar Ligi play-off turunda organizasyona veda eden Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki şansı değerlendirildi.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı.
Feyenoord'u eleyerek play-off'a adını yazdıran sarı-lacivertliler, iki maç sonunda toplamda 1-0'lık skorla Benfica'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti:
1. HAFTA:
24 Eylül Çarşamba
22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2. HAFTA
2 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe-Nice
3. HAFTA
23 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe-Stuttgart
4. HAFTA
6 Kasım Perşembe
23.00 FC Viktoria Plzen – Fenerbahçe
5. HAFTA
27 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros
6. HAFTA
11 Aralık Perşembe
23.00 SK Brann–Fenerbahçe
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 Fenerbahçe–Aston Villa
8. HAFTA
29 Ocak Perşembe
23.00 FCSB–Fenerbahçe
ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden olan ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak gösterildi. İngiliz ekibi, yüzde 20,7'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.
Aston Villa'yı yüzde 14,8'le Roma, yüzde 10,2 ile Lille ve yüzde 6,7 ile Lyon takip etti.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 2,7 olarak gösterildi.
Organizasyonda şampiyonluk ihtimali verilmeyen tek takım Basel olarak öne çıktı.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Aston Villa: 20.7%
2 - Roma: 14.8%
3 - Lille: 10.2%
4 - Lyon: 6.7%
5 - Bologna: 5.9%
6 - Real Betis: 5.5%
7 - Nottingham Forest: 5.5%
8 - Porto: 5.3%
9 - Feyenoord: 5%
10 - Stuttgart: 4.7%
11 - FENERBAHÇE: 2.7%
12 - Freiburg: 2.3%
13 - Braga: 1.9%
14 - Celta Vigo: 1.6%
15 - Celtic: 1%
16 - Nice: 1%
17 - Genk: 0.9%
18 - Viktoria Plzen: 0.6%
19 - Rangers: 0.5%
20 - Panathinaikos: 0.4%
21 - Utrecht: 0.4%
22 - FC Midtjylland: 0.3%
23 - PAOK: 0.3%
24 - Dinamo Zagreb: 0.3%
25 - RB Salzburg: 0.3%
26 - Kızılyıldız: 0.3%
27 - Maccabi Tel Aviv: 0.2%
28 - Sturm Graz: 0.2%
29 - Young Boys: 0.2%
30 - Ferencvaros: 0.1%
31 - FCSB: 0.1%
32 - Ludogorets: 0.1%
33 - SK Brann: 0.1%
34 - Malmö: 0.1%
35 - Go Ahead Eagles: 0.1%
36 - Basel: 0%
