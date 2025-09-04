UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak takımı yüzde 20,7 ile açıkladılar: Fenerbahçe için sürpriz tahmin

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Feyenoord'u eleyerek play-off'a adını yazdıran sarı-lacivertliler, iki maç sonunda toplamda 1-0'lık skorla Benfica'ya mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek olan Fenerbahçe 'nin rakipleri ve fikstürü şöyle belirlenmişti: 1. HAFTA: 24 Eylül Çarşamba 22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe 2. HAFTA 2 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe-Nice 3. HAFTA 23 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe-Stuttgart 4. HAFTA 6 Kasım Perşembe 23.00 FC Viktoria Plzen – Fenerbahçe 5. HAFTA 27 Kasım Perşembe 20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros 6. HAFTA 11 Aralık Perşembe 23.00 SK Brann–Fenerbahçe 7. HAFTA 22 OCAK PERŞEMBE 20.45 Fenerbahçe–Aston Villa 8. HAFTA 29 Ocak Perşembe 23.00 FCSB–Fenerbahçe

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ



Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki en dişli ekiplerden olan ve Fenerbahçe'nin de lig etabındaki rakiplerinden olan Aston Villa, organizasyonun favorisi olarak gösterildi. İngiliz ekibi, yüzde 20,7'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.



Aston Villa'yı yüzde 14,8'le Roma, yüzde 10,2 ile Lille ve yüzde 6,7 ile Lyon takip etti.

FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ



Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin turnuvadaki şampiyonluk ihtimali ise yüzde 2,7 olarak gösterildi.

