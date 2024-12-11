UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadıköy'de

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasındaki Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberinde heyetle birlikte stadyuma gitti.



Ceferin'i stada girişinde Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.



Bugün ayrıca UEFA Başkanı Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Yemeğin ardından Bakan Bak, Ceferin, Hacıosmanoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç karşılaşmayı takip etti.

