UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Şampiyonlar Ligi finali için ABD'de oynanabilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, katıldığı bir podcast yayınında Şampiyonlar Ligi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ceferin, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ABD'de bir Şampiyonlar Ligi maçı görmemiz mümkün mü?" sorusuna, "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Bu sene Şampiyonlar Ligi İstanbul'da. Gelecek yıl Londra'da. 2025'te ise Münih'te. Sonrasında neler olacağına bakacağız." yanıtını verdi.



Öte yandan 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvada mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.

Fenerbahçe Dörtlü Final hedefiyle Olympiakos karşısında Haberi Görüntüle