UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'a yanıt: Derbiye gelecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde TFF'nin Galatasaray'ın itirazlarına rağmen dev maça Slavko Vincic'i ataması üzerine sarı-kırmızılılar UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir davet yollamıştı.

Bu davet notunda, "Yaşananlara şahitlik etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Ancak Fanatik'in haberine göre, Ceferin'in "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.