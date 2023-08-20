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UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

UEFA, AEK-Dinamo Zagreb mücadelesi öncesi bir taraftarın ölmesine neden olan olaylar nedeniyle, Zagreb taraftarlarının Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmelerini yasakladı. Çıkan olaylarda bıçaklanan AEK taraftarı Mihalis Kaçuris, 29 yaşında hayatını kaybetmişti.

UEFA, Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan AEK, 19 Ağustos'a ertelenen iç saha maçından 2-2 beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

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