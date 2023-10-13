UEFA, EURO 2032 için bildirilen stadyumları açıkladı

UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye ve İtalya ülke başına 5, toplamda ise 10 stadyum için organizasyona 20 öneride bulundu.



Maçların oynanacağı 10 stadyum, 2026 yılının Ekim ayına kadar belli olacak.



Türkiye’nin ve İtalya’nın UEFA’ya önerdiği stadyumlar şu şekilde:



Türkiye:



İstanbul: Atatürk Olimpiyat (Yenilenecek)

Ankara: Yeni Ankara Stadyumu (Yeni stadyum)

İstanbul: Ali Sami Yen Stadyumu

İstanbul: Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Bursa: Timsah Park

Trabzon: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Konya: Konya Büyükşehir Stadyumu

Gaziantep: Gaziantep Stadyumu

Eskişehir: Eskişehir Stadyumu

Antalya: Antalya Stadyumu



İtalya:



Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadyumu

Roma: Olimpiyat Stadyumu

Bari: San Nicola Stadyumu (Yenilenecek)

Napoli: Diego Armando Maradona Stadyumu (Yenilenecek)

Floransa: Artemio Franchi Stadyumu (Yeni stadyum)

Torino: Juventus Stadyumu

Cenova: Luigi Ferraris Stadyumu (Yenilenecek)

Verona: Marcantonio Bentegodi Stadyumu (Yenilenecek)

Bologna: Renato Dell'Ara Stadyumu (Yeni stadyum)

Calgiari: Sant'Elia Stadyumu (Yeni stadyum)

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