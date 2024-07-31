UEFA Fenerbahçe'nin Lille maçında görev yapacak hakemleri açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı.

Devler Ligi 3. eleme turunda da Fransız ekibi Lille'e rakip olan sarı-lacivertlilerin iç ve dış sahada oynayacağı maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı maçı Istvan Kovacs, iç sahada oynayacağı maçı Jose Maria Sanchez yönetecek.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak.



Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.



Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.

Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos tarihinde çekilecek.