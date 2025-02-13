UEFA gençlik liginden paylaşım: Trabzonspor ilk Türk takımı oldu

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Juventus'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.

Bordo-mavililerin tek golünü 61. dakikada Yiğit Kemal Turan kaydetti.

İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Karadeniz ekibi UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

UEFA'DAN PAYLAŞIM

UEFA Gençlik Ligi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor, son 16'ya kalan ilk Türk takımı oldu. Özel bir an." ifadelerini kullandı.