UEFA gençlik liginden paylaşım: Trabzonspor ilk Türk takımı oldu
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u 1-0 mağlup ederek turnuvada adını son 16 turuna yazdırmayı başaran ilk Türk takımı oldu.
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Juventus'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.
Bordo-mavililerin tek golünü 61. dakikada Yiğit Kemal Turan kaydetti.
İLK TÜRK TAKIMI OLDU
Karadeniz ekibi UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran ilk Türk takımı oldu.
UEFA'DAN PAYLAŞIM
UEFA Gençlik Ligi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor, son 16'ya kalan ilk Türk takımı oldu. Özel bir an." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor become the first Turkish team to reach the last 16 😍— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 13, 2025
A special moment 🇹🇷#UYL | @Trabzonspor pic.twitter.com/8Ct8O18dEH
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