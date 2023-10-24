UEFA Gençlik Ligi'ne Hamza Akman damga vurdu (Hamza Akman kimdir?)

Süper Lig takımı Galatasaray'da orta saha pozisyonunda görev yapan Hamza Akman, 27 Eylül 2004 tarihinde dünyaya geldi. Hamza Akman, eski Türk futbolcu Ayhan Akman'ın oğludur. Erkek kardeşi Efe, 2022 itibariyle Galatasaray SK Futbol Akademisi'nde oynuyor.



Akman, on yaşındayken Galatasaray altyapısına katıldı. TFF tarafından yönetilen gençlik geliştirme ligi olan ve sonunda Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2020-21 TFF U-19 Süper Lig'de Galatasaray U19 kadrosuna 8 gol ve 6 asistle katkıda bulundu.



Ertesi yaz, teknik direktör Okan Buruk tarafından sezon öncesi A takıma çağrıldı. 8 Eylül 2021'de Galatasaray, Akman ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Akman, Süper Lig'deki ilk maçına 13 Ağustos 2022'de Giresunspor karşısında çıktı, 83. dakikada Fredrik Midtsjø'nun yerine oyuna girdi. Akman, Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu.