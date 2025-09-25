UEFA harekete geçiyor: İsrail için men kararına oylama!

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken kulüpler, federasyonlar, futbolcular ve spor dünyasının önde gelen isimleri, yaşanan katliama tepki göstermişti.



Saldırıların sürmesiyle birlikte İsrail takımlarının UEFA organizasyonlarında yer alıp almamasına dair tartışmalar da beraberinde gelmişti.



Bir süredir İsrail ekipleriyle ilgili herhangi bir yaptırım uygulamayan UEFA ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

MEN KARARI GELECEK HAFTA



The Times'ın haberine göre UEFA, İsrail'in müsabakalardan men edilip edilmeyeceğine gelecek hafta karar verecek.

ÇOĞUNLUK MEN ETME KARARINDAN YANA



Yönetim kurulu ve federasyonların büyük çoğunluğu İsrail'i men etme yönünde oy kullanacak.



İsrail'in organizasyonlardan men edilmesi halinde nasıl bir yol izleneceği ise UEFA tarafından açıklanacak.