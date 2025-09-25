UEFA harekete geçiyor: İsrail için men kararına oylama!
UEFA, İsrail'in organizasyonlarda yer alıp almayacağına dair kararını vermeye hazırlanıyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken kulüpler, federasyonlar, futbolcular ve spor dünyasının önde gelen isimleri, yaşanan katliama tepki göstermişti.
Saldırıların sürmesiyle birlikte İsrail takımlarının UEFA organizasyonlarında yer alıp almamasına dair tartışmalar da beraberinde gelmişti.
Bir süredir İsrail ekipleriyle ilgili herhangi bir yaptırım uygulamayan UEFA ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
MEN KARARI GELECEK HAFTA
The Times'ın haberine göre UEFA, İsrail'in müsabakalardan men edilip edilmeyeceğine gelecek hafta karar verecek.
ÇOĞUNLUK MEN ETME KARARINDAN YANA
Yönetim kurulu ve federasyonların büyük çoğunluğu İsrail'i men etme yönünde oy kullanacak.
İsrail'in organizasyonlardan men edilmesi halinde nasıl bir yol izleneceği ise UEFA tarafından açıklanacak.
İSRAİL'İN SALDIRILARI VE GAZZE'DEKİ CAN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak, 65 bin 502'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 216 yaralının getirildiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 939 Filistinlinin öldüğü, 55 bin 335 kişinin yaralandığı belirtildi.