UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde zafer Barcelona'nın oldu
23.05.2026 23:20
Barcelona bir kez daha şampiyon oldu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u 4-0 mağlup eden Barcelona, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Lyon, Norveç'in Oslo kentindeki Ullevaal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İspanyol ekibi, 55 ve 70. dakikalarda Ewa Pajor, 90 ve 90+3. dakikalarda Salma Paralluelo'nun kaydettiği gollerle Fransız temsilcisini 4-0 mağlup etti.
Ligde son 8 sezonu şampiyon tamamlamayı başaran Barcelona, son 5 yılda 4. kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
Barcelona'yı geçen sene finalda mağlup eden takım ise İngiliz ekibi Arsenal olmuştu.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupa kazanan takım ise sekiz şampiyonlukla Lyon.