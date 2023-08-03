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UEFA Konferans Ligi | Adana Demirspor, Cluj karşısında

Adana Demirspor Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Akdeniz ekibi, 1-1'in rövanşında Cluj'u konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi | Adana Demirspor, Cluj karşısında

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Adana Demirspor Konferans Ligi'nde tur peşinde.Akdeniz ekibi, 1-1'in rövanşında Cluj ile karşı karşıya gelecek. 

Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Tarihinde ilk defa avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor ilk maçta aldığı 1-1'lik skorla umut vermişti.

Mavi şimşeklerde transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik yok.

TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verboomen yönetecek.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZeTiyE eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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