NTV.COM.TR

UEFA Konferans Ligi: Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu.

UEFA Konferans Ligi: Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu

Konferans Ligi'nde 3.eleme turu kuraları çekildi. 

Türk temsilcisi Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu.

Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking FK ile Slovenya temsilcisi FC Koper maçının galibiyle karşılaşacak.

MAÇLARIN TARİHLERİ

Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Takımlar play-off turu için 21-28 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...