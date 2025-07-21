UEFA Konferans Ligi: Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde 3.eleme turu kuraları çekildi.
Türk temsilcisi Başakşehir'in eşleşmesi belli oldu.
Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi geçmesi durumunda 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking FK ile Slovenya temsilcisi FC Koper maçının galibiyle karşılaşacak.
MAÇLARIN TARİHLERİ
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Takımlar play-off turu için 21-28 Ağustos'ta sahaya çıkacak.
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