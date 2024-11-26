UEFA Konferans Ligi | Başakşehir'in rakibi Petrocub İstanbul'a gelemedi

Başakşehir'in rakibi Petrocub İstanbul'a gelemedi

Başakşehir'den açıklamada, Petrocub'ı İstanbul'a getirecek uçağın hava muhalefeti sebebiyle planlanan zamanda kalkmadığı bildirilirken, uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi.

İDMAN VE BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ



Petrocub'ın bugün saat 18.00'de düzenlemeyi planladığı teknik direktör ve bir futbolcunun katılması gereken basın toplantısına katılamayacağı bildirildi.

Öte yandan bugün saat 18.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Petrocub'ın planladığı son antrenman da iptal edildi.



Başakşehir ve Petrocub arasında oynanacak mücadele 27 Kasım Çarşamba saat 18.30'da başlayacak.