UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Konferans Ligi macerasına Belçika'da başlıyor.



Siyah-beyazlılar D Grubu'ndaki ilk maçında saat 22'de Club Brugge'e konuk olacak.



Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.



Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda sahaya karakter koymaları gerektiğini söyledi.



Güneş, "Lazanmak için istemek ve gereğini yapmak gerekiyor... Tutkulu inançlı olmaktır." dedi.



Beşiktaş'ta kafileye dahil edilmeyen Tayfur Bingöl dışında eksik yok.



İLK 11'LER



Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Olsen, Skoras, Vanaken, Thiago



Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar



UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe-Nordsjaelland (Canlı anlatım) Haberi Görüntüle