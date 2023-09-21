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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda açılışı Club Brugge deplasmanında yapacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

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Konferans Ligi macerasına Belçika'da başlıyor.

Siyah-beyazlılar D Grubu'ndaki ilk maçında saat 22'de Club Brugge'e konuk olacak.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda sahaya karakter koymaları gerektiğini söyledi.

Güneş, "Lazanmak için istemek ve gereğini yapmak gerekiyor... Tutkulu inançlı olmaktır." dedi.

Beşiktaş'ta kafileye dahil edilmeyen Tayfur Bingöl dışında eksik yok.

İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Olsen, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

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