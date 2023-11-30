NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: Muhtemel 11

Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek ülke puanına katkı sağlamak istiyor.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: Muhtemel 11

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk ediyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 puan alan siyah-beyazlıların üst tura yükselme şansı bulunmuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amartey, Bailly, Onana, Salih Uçan, Rashica, Ghezzal, Rosier ve Masuaku yok. Kart cezalısı Necip Uysal da forma giyemeyecek.

Club Brugge, 10 puan ile D Grubu'nda lider durumda.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert
Onur-Demir Ege-Colley-Zaynutdinov
Amir-Gedson
Muleka-Chamberlain-Rebic
Cenk

Fenerbahçe grup liderliği için Danimarka'da: Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe grup liderliği için Danimarka'da: Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;