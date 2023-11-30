UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: Muhtemel 11

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk ediyor.



Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 puan alan siyah-beyazlıların üst tura yükselme şansı bulunmuyor.

EKSİKLER



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Amartey, Bailly, Onana, Salih Uçan, Rashica, Ghezzal, Rosier ve Masuaku yok. Kart cezalısı Necip Uysal da forma giyemeyecek.



Club Brugge, 10 puan ile D Grubu'nda lider durumda.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.



MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert

Onur-Demir Ege-Colley-Zaynutdinov

Amir-Gedson

Muleka-Chamberlain-Rebic

Cenk

