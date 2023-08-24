UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş, Konferans Ligi grupları için son engeli aşmanın peşinde.
Siyah-beyazlılar play off turu ilk maçında saat 20.00'da Dinamo Kiev'e konuk olacak.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç öncesinde tek eksik Rachid Ghezzal.
Rapid Giulesti Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK
Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı 100'üncü yılında şampiyon yaptıktan sonra ilk kez siyah-beyazlılara rakip olacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Mert
Rosier-Amartey-Colley-Masuaku
Amir-Salih
Rashica-Gedson-Muleka
Aboubakar
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