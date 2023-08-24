NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş'ın Konferans Ligi grupları için önündeki son engel Dinamo Kiev. Siyah-beyazlılar, eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Ukrayna ekibine konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanında: Muhtemel 11

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Konferans Ligi grupları için son engeli aşmanın peşinde.

Siyah-beyazlılar play off turu ilk maçında saat 20.00'da Dinamo Kiev'e konuk olacak.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak maç öncesinde tek eksik Rachid Ghezzal.

Rapid Giulesti Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Darren England yönetecek. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK

Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı 100'üncü yılında şampiyon yaptıktan sonra ilk kez siyah-beyazlılara rakip olacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Mert
Rosier-Amartey-Colley-Masuaku
Amir-Salih
Rashica-Gedson-Muleka
Aboubakar

Türkiye Futbol Federasyonu: Kaos ortamını körükleyen açıklamaları üzülerek takip ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu: Kaos ortamını körükleyen açıklamaları üzülerek takip ediyoruz

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...