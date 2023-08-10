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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Neftçi Bakü karşısında: İlk 11

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11...

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Neftçi Bakü karşısında: İlk 11

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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü’nün konuğu oluyor. Siyah-beyazlıların son transferi Ante Rebic, maç kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ile cezalı Arthur Masuaku forma giyemeyecek.

Saat 20.00'de başlayacak ve Neftçi Arena'da oynanacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek. Mücadelenin rövanşı 17 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile play-off turunda karşılaşacak.

İLK 11

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Neftçi: Brkic, Zülfügarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Shinyashiki, Lebon

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