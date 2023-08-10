UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Neftçi Bakü karşısında: Muhtemel 11

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü’nün konuğu oluyor. Siyah-beyazlıların son transferi Ante Rebic, maç kadrosuna dahil edildi.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ile cezalı Arthur Masuaku forma giyemeyecek.



Saat 20.00'de başlayacak ve Neftçi Arena'da oynanacak karşılaşmayı İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek. Mücadelenin rövanşı 17 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.



Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile play-off turunda karşılaşacak.



MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert

Rosier-Amartey-Colley-Umut

Hadziahmedovic-Salih

Onur-Gedson-Muleka

Aboubakar

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