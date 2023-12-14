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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş prestij maçına çıkıyor: Muhtemel 11

Beşiktaş Konferans Ligi'ne veda ediyor. İsviçre'nin Lugano takımı ile karşılaşacak siyah-beyazlılarda 7 futbolcu sakatlıkları, 5 oyuncu da kadro dışı olduğu için forma giyemeyecekler.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş prestij maçına çıkıyor: Muhtemel 11

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Avrupa Konferans Ligi'nde son maçına çıkıyor.

Grubunda oynadığı 5 maçın ardından 1 puan ile son sırada yer alan siyah beyazlılar, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak.

TOPLAM 12 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Mert, Colley, Masuaku, Gedson, Rebic, Yakup Arda ve Rachica forma giyemeyecek.

Kadro dışı durumda olan Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana da maçta yok.

Letzigrund Stadyumu’nda oyanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:

Ersin

Onur-Necip-Amartey-Tayfur

Amir-Salih

Muleka-Chamberlain-Zaynutdinov

Cenk

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