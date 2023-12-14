UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş prestij maçına çıkıyor: Muhtemel 11

Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde son maçına çıkıyor.



Grubunda oynadığı 5 maçın ardından 1 puan ile son sırada yer alan siyah beyazlılar, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak.

TOPLAM 12 EKSİK



Sakatlıkları bulunan Mert, Colley, Masuaku, Gedson, Rebic, Yakup Arda ve Rachica forma giyemeyecek.



Kadro dışı durumda olan Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana da maçta yok.

Letzigrund Stadyumu’nda oyanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Ersin



Onur-Necip-Amartey-Tayfur



Amir-Salih



Muleka-Chamberlain-Zaynutdinov



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