UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş'ın konuğu Neftçi Bakü: Muhtemel 11

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.



Siyah beyazlılar 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Neftçi Bakü'yü saat 21.00'de konuk edecek.



Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve UEFA listesine henüz dahil edilmeyen Milot Rashica ve Alex Chamberlain dışında eksik bulunmuyor.

TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?



Beşiktaş, turu geçmesi durumunda play-off'ta Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'da yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Mert

Rosier-Amartey-Colley-Umut

Hadziahmetovic-Salih

Onur-Gedson-Muleka

Aboubakar

"HİÇBİR ŞEYİN GARANTİSİ YOK"



Teknik direktör Şenol Güneş rakibi oynatmadan kazanmak istediklerini söyledi.



Güneş, ''Neftçi maçına 3-1'lik avantajlı bir skorla başlayacağız. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir futbol maçı oynanmadan kazanılmıyor. Eldeki oyuncuların form durumuna göre bazı oyunculara da şans vererek, bazılarını da dinlendirerek oyuna başlamak istiyoruz. Oyunun gelişimine göre hareket edeceğiz. Neftçi takımı orada da gördük ki izin verirsek iyi pas yapıyorlar, iyi oynuyorlar. Onları oynatmadan kendi oyunumuzu oynayarak kazanarak turu geçmek istiyoruz.'' dedi.