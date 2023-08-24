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UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 6 eksikle Twente'yi konuk edecek: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için son engeli aşmanın peşinde. Sarı-lacivertliler play-off ilk maçında Twente'yi bu akşam konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 6 eksikle Twente'yi konuk edecek: Muhtemel 11

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, UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için avantaj peşinde. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente'yi saat 20.00'da konuk edecek.

6 EKSİK

Bu sezon çıktığı 6 resmi maçı da kazanan İsmail Kartal'ın ekibinde 6 eksik var.

Emre Mor, Osayi-Samuel, Crespo, Samet, Serdar Dursun ve Bartuğ Uefa'ya bildirilen listede yer almadı. Tedavileri süren Luan Peres ve Serdar Aziz'in durumları ise belirsiz.

Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Andrew Madley yönetecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. 

Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

MUHTEMEL 11

İrfan Can
Ferdi-Becao-Djiku-Oosterwolde
İsmail-Fred
Kent-Szymanski-Tadic
Dzeko

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