UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 6 eksikle Twente'yi konuk edecek: Muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için avantaj peşinde. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente'yi saat 20.00'da konuk edecek.
6 EKSİK
Bu sezon çıktığı 6 resmi maçı da kazanan İsmail Kartal'ın ekibinde 6 eksik var.
Emre Mor, Osayi-Samuel, Crespo, Samet, Serdar Dursun ve Bartuğ Uefa'ya bildirilen listede yer almadı. Tedavileri süren Luan Peres ve Serdar Aziz'in durumları ise belirsiz.
Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Andrew Madley yönetecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.
MUHTEMEL 11
İrfan Can
Ferdi-Becao-Djiku-Oosterwolde
İsmail-Fred
Kent-Szymanski-Tadic
Dzeko
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