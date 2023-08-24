UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe 6 eksikle Twente'yi konuk edecek: Muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için avantaj peşinde. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente'yi saat 20.00'da konuk edecek.

6 EKSİK

Bu sezon çıktığı 6 resmi maçı da kazanan İsmail Kartal'ın ekibinde 6 eksik var.



Emre Mor, Osayi-Samuel, Crespo, Samet, Serdar Dursun ve Bartuğ Uefa'ya bildirilen listede yer almadı. Tedavileri süren Luan Peres ve Serdar Aziz'in durumları ise belirsiz.



Ülker Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Andrew Madley yönetecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.



Eşleşmenin rövanşı 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.



MUHTEMEL 11



İrfan Can

Ferdi-Becao-Djiku-Oosterwolde

İsmail-Fred

Kent-Szymanski-Tadic

Dzeko