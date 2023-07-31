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UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş rövanş maçlarına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe yarın, Adana Demirspor ve Beşiktaş ise 3 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş rövanş maçlarına çıkıyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında, 106 takım mücadele edecek.

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İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan , rakibiyle bu kez deplasmanda yarın TSİ 20.30'da karşılaşacak.

Adana Demirspor ve ise 3 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya'nın CFR Cluj takımıyla evinde saat 21.00'de karşılaşacak.

Beşiktaş ise ilk karşılaşmada 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk temsilcisi Tirana ile bu kez deplasmanda TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş rövanş maçlarına çıkıyor - 1
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