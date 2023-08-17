UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor tur için sahada (Canlı anlatım)

Son dakika haberi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi elemelerinde bir üst tur için sahada...



BEŞİKTAŞ-NEFTÇİ BAKÜ



UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda önemli değişikliklere imza attı.



Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında görev verdiği futbolcuların 6'sını oyuna sürmeyen Güneş; Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar'ın yerine Daniel Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.



Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey ve Umut Meraş'tan kurdu.



Orta sahanın merkezinde Demir Ege Tıknaz, Jean Onana ve Gedson Fernandes'i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Semih Kılıçsoy, Ante Rebic ve Jackson Muleka'ya şans verdi.



4 BEŞİKTAŞLI İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş'in sahaya sürdüğü kadrodan 4 isim, ilk kez 11 kişilik kadroda görev yaptı.



Güneş'in, Neftçi karşısında ilk kez 11'de sahaya sürdüğü isimler Rebic, Demir Ege, Semih ve Onana oldu. Dolmabahçe'de ilk kez taraftarlarının karşısında maça başlayan siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.



RASHİCA VE CHAMBERLAİN TARAFTARLA BULUŞTU



Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı Beşiktaş Park'ta izledi.



Maç öncesinde saha kenarında bulunan siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



İki oyuncu da Beşiktaşlıların tezahüratları sonrasında sahaya girerek taraftarları alkışladı.



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FENERBAHÇE-MARİBOR



Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.



Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.



Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.



TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?



Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.



Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Stat: Ljudski Vrt



Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)



İLK 11



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi



Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic

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OSİJEK-ADANA DEMİRSPOR



Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşıyor.



Opus Arena'daki müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetiyor.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:



Stat: Opus Arena



Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson (İngiltere)



Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric, Mierez



Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

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