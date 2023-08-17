UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe tur için Maribor karşısında: İlk 11

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için Slovenya'da.



Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Maribor'a 21.15'te konuk olacak.



Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Becao sakatlıkları sebebiyle rövanş maçı kadrosunda yok.

TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?



Serdar Aziz, Nazım, Gustavo, Lincoln, Arao, Emre, Mert Hakan, Burak ve Serdar Dursun ile yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder ise UEFA'ya bildirilen listede yer almıyor.



Fenerbahçe rakibini elerse Play-off'ta Twente-Riga eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



İLK 11



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi



Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Repas, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic



"EN İYİSİNİ YAPIP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"



Teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde konsantrasyon vurgusu yaptı.



Kartal, "Her zaman rakibimizi ciddiye almamız gerektiğini ve oyun içinde neler yapabileceklerini İstanbul'da gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Her ne kadar buraya 3-1 galip gelsek de maç 0-0'mış gibi aynı ciddiyetle, aynı yüksek konsantrasyonla maça çıkıp, elimizden gelen en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz.''