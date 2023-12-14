UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe tur için sahada: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.



Sarı-lacivertliler H Grubu'ndaki 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı saat 20.45'te konuk edecek.



Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerde 2 eksik var.



Tedavileri süren Zajc ve Becao karşılaşmada forma giyemeyecek.

LİDERLİK ŞANSI



H Grubu'nda üç takım son haftaya liderlik umuduyla giriyor.



10 puanla lider Nordsjaelland'ın arkasında 9'ar puanla Ludogorets ve Fenerbahçe bulunuyor. İddiası kalmayan Spartak Trnava ise 1 puanla son sırada.



Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.



Sarı-lacivertliler alacağı olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in, Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.



Ülker Stadyumu'ndaki maçı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.



İLK 11'LER



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko



Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata, Zeljkovic, Bernat, Ofori, Duris, Azango

