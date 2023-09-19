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UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarının hakemleri açıklandı.

UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

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Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçının hakemi Macar Gergo Bogar olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasının hakemi Belaruslu Aleksei Kulbakov oldu.

21 EYLÜL PERŞEMBE

Fenerbahçe- FC Nordsjaelland 19.45
Club Brugge-Beşiktaş 22.00

Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçını ise Georgi Kabakov'un yöneteceği açıklanmıştı. Galatasaray yarın kendi evinde Kopenhag'ı konuk edecek. 

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı: Gruplarda maçlar başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı: Gruplarda maçlar başlıyor

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