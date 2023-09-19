UEFA Konferans Ligi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçının hakemi Macar Gergo Bogar olarak açıklandı.
Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasının hakemi Belaruslu Aleksei Kulbakov oldu.
21 EYLÜL PERŞEMBE
Fenerbahçe- FC Nordsjaelland 19.45
Club Brugge-Beşiktaş 22.00
Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçını ise Georgi Kabakov'un yöneteceği açıklanmıştı. Galatasaray yarın kendi evinde Kopenhag'ı konuk edecek.
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