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UEFA Konferans Ligi heyecanı. Trabzonspor-Hearts maçı

22.10.2026 19:00

Son Güncelleme: 22.10.2026 19:05

UEFA Konferans Ligi heyecanı. Trabzonspor-Hearts maçı
Anadolu Ajansı
Volkan Üstüyıldız
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Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts of Midlothian'ı Papara Park'ta konuk ediyor. İlk 11'ler açıklandı.

18:54
REİS: ROTASYON TAKIM İÇİN ŞANSTIR
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Rotasyon yapmalıyız. Ama bu oynayanlar için şanstır. Kendilerini göstereceklerine inanıyorum. Oyuncu seçmek, bu kararı almak da bazen zor oluyor. Herkes iyi çalışıyor ve oynamak istiyor. Biz de kendileri ile konuşup seçimlerimizi anlatıyoruz. Önemli olan birlik olmak, aile olmak" dedi.
18:49
NWAIWU: KAZANMAK İSTİYORUZ
Trabzonspor'dan Nwaiwu, Hearts karşısında kazanarak galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Nwaiwu gol yememe serisi için de, "Bu sadece savunmanın başarısı. Herkes çok çalışıyor" dedi.
18:49
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Trabzonspor: Onana, Melih, Samet, Cenk, Cabral, Mendy, Folcarelli, Salah, Bouchouari, Saviolo, Dju. Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasında sahasında İskoç ekibi Hearts of Midlothian'ı Papara Park'ta ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayacak maçı Belçikalı hakem L. Visser yönetecek.

 

Bordo-mavililer lig aşamasına deplasmanda 4-2'lik KuPS galibiyeti ile başlamıştı. Konuk ekip ise sahasında Nordsjælland ile 1-1 berabere kalmiştı.

 

Trabzonspor, 1997-98 sezonundan bu yana ilk kez bir İskoç kulübüyle karşılaşacak (1G, 1B). Hearts ise Türk takımlarıyla oynadığı önceki iki maçın ikisini de kaybetti.

 

 