UEFA Konferans Ligi heyecanı. Trabzonspor-Hearts maçı

REİS: ROTASYON TAKIM İÇİN ŞANSTIR

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Rotasyon yapmalıyız. Ama bu oynayanlar için şanstır. Kendilerini göstereceklerine inanıyorum. Oyuncu seçmek, bu kararı almak da bazen zor oluyor. Herkes iyi çalışıyor ve oynamak istiyor. Biz de kendileri ile konuşup seçimlerimizi anlatıyoruz. Önemli olan birlik olmak, aile olmak" dedi.