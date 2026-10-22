UEFA Konferans Ligi heyecanı. Trabzonspor-Hearts maçı
22.10.2026 19:00
Son Güncelleme: 22.10.2026 19:05
Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts of Midlothian'ı Papara Park'ta konuk ediyor. İlk 11'ler açıklandı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasında sahasında İskoç ekibi Hearts of Midlothian'ı Papara Park'ta ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayacak maçı Belçikalı hakem L. Visser yönetecek.
Bordo-mavililer lig aşamasına deplasmanda 4-2'lik KuPS galibiyeti ile başlamıştı. Konuk ekip ise sahasında Nordsjælland ile 1-1 berabere kalmiştı.
Trabzonspor, 1997-98 sezonundan bu yana ilk kez bir İskoç kulübüyle karşılaşacak (1G, 1B). Hearts ise Türk takımlarıyla oynadığı önceki iki maçın ikisini de kaybetti.