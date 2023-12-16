UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ: Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin muhtemelen rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta geride kaldı. Futbolseverler ise Konferans Ligi play-off turu kura çekimine odaklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe de bir üst tura çıkmak için bu aşamada mücadele edecek. İşte, Konferans Ligi play-off turu kura çekimi hakkında bilgiler...



KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.



Konferans Ligi play-off kura çekimi ise aynı gün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.



Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;



Olympiakos / Backa Topola



AEK / Ajax



Sparta Prag / Aris Limassol



Sturm Graz / Rakow Czestochowa



Royale Union Saint-Gilloise



Maccabi Haifa



Servette



Molde



UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;



Lille / Slovan Bratislava



Gent / Tel-Aviv



Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani



Club Brugge / Bodo/Glimt



Legia Varasova



Ferençvaroş



Frankfurt



Ludogorets