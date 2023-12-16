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UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ: Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin muhtemelen rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ: Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin muhtemelen rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta geride kaldı. Futbolseverler ise Konferans Ligi play-off turu kura çekimine odaklandı. Temsilcimiz de bir üst tura çıkmak için bu aşamada mücadele edecek. İşte, Konferans Ligi play-off turu kura çekimi hakkında bilgiler...

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.

Konferans Ligi play-off kura çekimi ise aynı gün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Olympiakos / Backa Topola

AEK / Ajax

Sparta Prag / Aris Limassol

Sturm Graz / Rakow Czestochowa

Royale Union Saint-Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Lille / Slovan Bratislava

Gent / Tel-Aviv

Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani

Club Brugge / Bodo/Glimt

Legia Varasova

Ferençvaroş

Frankfurt

Ludogorets

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