UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ: Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe'nin muhtemelen rakipleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta geride kaldı. Futbolseverler ise Konferans Ligi play-off turu kura çekimine odaklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe de bir üst tura çıkmak için bu aşamada mücadele edecek. İşte, Konferans Ligi play-off turu kura çekimi hakkında bilgiler...
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.
Konferans Ligi play-off kura çekimi ise aynı gün saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;
Olympiakos / Backa Topola
AEK / Ajax
Sparta Prag / Aris Limassol
Sturm Graz / Rakow Czestochowa
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;
Lille / Slovan Bratislava
Gent / Tel-Aviv
Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani
Club Brugge / Bodo/Glimt
Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets
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