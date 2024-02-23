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UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekip Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. İşte ayrıntılar ve çekilen kuralar..

UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi 'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi kura çekimi sonrası belirlendi. 

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde içlerinde Fenerbahçe'nin de yer aldığı 16 takımın eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi finali Yunanistan'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)

Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)﻿-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

İki ayaklı son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, ikinci maçlarsa 14 Mart'ta oynanacak.

8 takım turnuvada çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final kuraları ise 15 Mart'ta çekilecek.

UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - 1
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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