UEFA Konferans Ligi | Real Betis ile Chelsea finalde karşılaşacak

İspanya temsilcisi Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea, yarın UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.



Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.



Yarı finalde son 2 senenin finalisti Fiorentina'yı uzatma dakikalarında attığı golle eleyerek finale yükselen İspanya temsilcisi Real Betis, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmeyi başardı.

Lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kazanan Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.



İngiliz ekibinin müzesinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.



İKİ EKİP ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ



Real Betis ve Chelsea, resmi maçlarda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi.



1997-1998 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda oynanan maçlarda Chelsea, Real Betis'i 2 maçta da mağlup etti. İspanya'daki maçı 2-1 kazanan İngiliz ekibi, sahasındaki mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.



İki takım, 2005-2006 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı.



Chelsea sahasında oynadığı mücadeleyi 4-0'lık galibiyetle tamamlarken, İspanya'daki müsabakayı Real Betis 1-0 kazandı.



REAL BETİS'İN İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI TEK GALİBİYETİ VAR



Chelsea ile karşılaştığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyeti bulunan Real Betis, İngiliz takımlarıyla toplamda 8 kez karşı karşıya geldi.



8 maçta tek galibiyetini Chelsea karşısında alan Real Betis'in İngiliz ekiplerine karşı 1 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunuyor.



Yeşil-beyazlı ekip Chelsea dışında Manchester United'a 2 maçta kaybetti, Liverpool ile de 2 maçta 1 kez mağlup olup bir kez de berabere kaldı.



CHELSEA, İSPANYOL EKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜN



İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, kulüp tarihinde İspanyol ekipleriyle 51 kez karşı karşıya geldi.



Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Sevilla, Valencia, Real Betis, Mallorca ve Zaragoza'yla 51 kez karşılaşan Chelsea, bu müsabakaların 20'sinden galibiyetle ayrıldı.



İspanyol ekipleriyle 18 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Londra temsilcisi, 13 kez de rakiplerine mağlup oldu.



REAL BETİS'TE 4, CHELSEA'DE 3 EKSİK



Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor.

Real Betis'te Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları belirsiz. Ezequiel Avila, Bellerin, Llorente ve Marc Roca ise finalde forma giyemeyecek isimler.



Chelsea'de de durumu maç saatinde belli olacak isimler Nkunku ve Guiu. Bu iki oyuncu dışında Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman, Real Betis'e karşı takımlarını yalnız bırakacak.