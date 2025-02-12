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UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu maçları ne zaman? UEFA programı açıkladı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun bu turunda 8 maç organize edilecek. Peki, UEFA Konferans Ligi'⁬nde hangi maçlar var?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu maçları ne zaman? UEFA programı açıkladı

RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmamıştı. İki sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

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