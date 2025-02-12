UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu maçları ne zaman? UEFA programı açıkladı

RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmamıştı. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.



UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:



20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)



20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)



20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)



23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)



23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)



23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​



23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)